Uefa, Ceferin: “Estendere il mercato è una buona opzione”

MILANO – Intervistato dal quotidiano Il Corriere della Sera, Aleksander Ceferin, presidente dell’Uefa, ha parlato del fair play finanziario e della possibile ripresa delle competizioni europee: “Dobbiamo dare maggiore flessibilità a club e giocatori. Indubbiamente dovranno esserci dei ritocchi al ffp. Mi sembra che estendere la finestra di calciomercato sia una buona opzione. Champions ed Europa League? Dipende da quando torneremo in campo: se sarà abbastanza presto, campionati e coppe potrebbero andare procedere parallelamente. Date per le finali? Al momento non ci sono, dipende da quando ricominceremo a giocare”.

