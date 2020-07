Udinese, Sema: “Ibra il mio idolo, è il fenomeno per eccellenza”

MILANO – Nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Ken Sema, giocatore dell’Udinese, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic: “I miei idoli? Al primo posto sicuramente Ibra. Lui secondo me è il fenomeno per eccellenza. Il numero uno in assoluto, il top del calcio. Ha segnato valanghe di gol nella sua carriera. E in Svezia è una vera leggenda, ho avuto anche la fortuna di conoscerlo”.

Ma non è finita qui. Poco fa infatti Manuele Baiocchini ha svelato un’altra grossa indiscrezione in diretta TV su Sky Sport, l’annuncio è pesante: “Da quanto mi risulta…” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live