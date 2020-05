Udinese, Pozzo: “Riaprire la Serie A il 13 giugno sarebbe assurdo”

MILANO – Il presidente dell’Udinese, Gianpaolo Pozzo, si è detto contrario alla ripartenza della Serie A il 13 giugno. Di seguito, le sue dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “Abbiamo visto che in Bundesliga hanno avuto tanti infortuni muscolari, stravolgendo i ritmi della preparazione si corrono tanti rischi. E in Germania si gioca una volta alla settimana, mentre in Italia dopo 15 giorni di preparazione bisognerebbe giocare ogni 3 giorni. Leggo che la totalità della Lega Calcio voleva ricominciare il campionato il 13 giugno, ma è una cosa assurda, perché per essere pronti ci vuole almeno un mese. Iniziare senza una buona preparazione fisica comprometterebbe il rendimento e si aumenterebbe notevolmente il rischio infortuni. Si è fatta tanta confusione, vogliamo tutti ripartire, perché abbiamo un patrimonio giocatori che non gioca da tre mesi, ma coi tempi giusti. Perciò spero che si possa iniziare a giocare, ma in sicurezza”.

