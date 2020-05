Udinese, Marino: “Per De Paul abbiamo già rifiutato 30 milioni”

MILANO – Il direttore tecnico dell’Udinese, Pierpaolo Marino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Rodrigo De Paul, centrocampista del club friulano che piace tanto al Milan: “Il prezzo? L’anno scorso avremmo potuto prendere 30-35 milioni, ma non li abbiamo accettati. Vedremo come sarà il mercato, siamo curiosi, indubbiamente sarà molto diverso dagli anni scorsi. L’idea è che si possa ridimensionare tutto, ma in quel caso i talenti potrebbero anche rimanere nelle loro attuali squadre”.

