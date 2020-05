Trattativa Rangnick-Milan: il tedesco detta le condizioni. Ibra e Maldini preparano le valigie…

MILANO – Ralf Rangnick al Milan? Sì, ma soltanto con pieni poteri. Il tedesco ha fatto intendere al club rossonero, anche con alcune recenti dichiarazioni, di volere un grandissimo margine di manovra per quel che riguarda sia le scelte tecniche che quelle di calciomercato. Qualora Elliott e Gazidis accettassero tale richiesta, arriverebbe il definitivo sì da parte di Rangnick, ma diventerebbero inevitabili gli addii di Paolo Maldini e Zlatan Ibrahimovic. Il primo non ha intenzione di restare senza aver modo di costruire la squadra per la prossima stagione, mentre il secondo difficilmente rinnoverebbe senza più la presenza nel club né di Maldini, né di Boban (già licenziato lo scorso marzo). Inoltre lo svedese, soprattutto dal punto di vista anagrafico, non rientra nei piani di Rangnick. Insomma per il Milan è ormai alle porte una nuova, ennesima rivoluzione.

