Tra Milik e il Milan c’è la Juventus…

Il Milan cerca un attaccante da tanti gol, più giovane di Zlatan Ibrahimovic, che conosca il campionato italiano, che non costi 50, 60 milioni di euro come Timo Werner.

Arkadiusz Milik è il nome giusto. E’ un nome che Ivan Gazidis ha messo sul suo personale taccuino. Il contratto dell’attaccante polacco scade il 30 giugno 2021. Stessa situazione di Gigio Donnarumma. Interessa al club di via Aldo Rossi che si è già mosso, allo Schalke 04, ad altri club esteri ma ora anche alla Juventus. Fabio Paratici sta valutando l”ipotesi Milik. L’obiettivo della Juventus è ripetere la fortunata (e costosa) operazione riuscita con Gonzalo Higuain.

Il costo del cartellino potrebbe aggirarsi, al di là delle richiestissime di De Laurentiis, intorno ai 30, massimo 35 milioni di euro. Il rischio di perderlo a zero c’è e il Napoli non se lo può permettere. Un affare insomma per un’attaccante 26enne che tra stopo forzati e riprese ha segnato 46 reti in 109 presenze in maglia azzurra. Un buon rendimento considerato la gravita dei due infortuni.

Ma tra Milan e Juventus cosa sceglierà Milik? Al Milan sarebbe l’attaccante al centro del progetto, alla Juventus probabilmente no. Ma in maglia bianconera potrebbe vincere subito. E oltre ai trofei c’è un aspetto economico non da poco. Alla Juvenuts non c’è limite per l’ingaggio, al Milan, Gazidis non fa sconti: più di tre milioni di euro a stagione al Milan è difficile prenderli…

Un altro motivo per spingersi più verso Torino se tra il polacco si trovasse davanti alla scelta: Milan o Juventus?