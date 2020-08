Toro, Giampaolo guarda subito in casa Milan: nel mirino un centrocampista rossonero

MILANO – Nella giornata di ieri il Torino ha annunciato di aver affidato la propria panchina per la prossima stagione a Marco Giampaolo. Quest’ultimo ha quindi rescisso il contratto che lo teneva ancora legato al Milan dopo l’esonero dello scorso ottobre. Stando a La Stampa, però, il tecnico abruzzese starebbe guardando proprio in casa rossonera per rinforzare la sua nuova squadra. Nel mirino di Giampaolo ci sarebbe infatti Rade Krunic che, sotto la sua gestione, aveva un discreto minutaggio, mentre con l’arrivo di Stefano Pioli è scivolato molto indietro nelle gerarchie ed ha visto il campo col contagocce. Il Milan, nonostante l’abbia acquistato un anno fa, non lo reputa incedibile e a fronte di una proposta da 12-15 milioni potrebbe lasciarlo partire.

