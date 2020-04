Torino, proseguono i contatti con Bonaventura. Ma Lazio e Fiorentina non mollano

MILANO – Ormai è certo che Giacomo Bonaventura lascerà il Milan a fine stagione. Il suo futuro, però, resta tutto da scrivere. Il Milan non gli rinnoverà il contratto in scadenza e il centrocampista sarà libero di svincolarsi a costo zero, firmando per un altro club. Sulle sue tracce, di squadre interessate ce ne sono parecchie. In primis il Torino, che ha già avviato i contatti con il suo agente Mino Raiola, esprimendo fermamente la volontà di ingaggiare il classe ’89. Tuttavia, come riferisce Tuttosport, anche Lazio e Fiorentina stanno corteggiando Bonaventura e sono pronte a darsi battaglia sul mercato. Sullo sfondo ci sono anche Napoli e Roma, ma al momento sembrano meno interessate. Insomma, Jack dirà addio al Milan dopo sei anni, ma continuerà comunque ad essere protagonista in Serie A.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live