Torino, non solo Rodriguez: intensificati i contatti con Biglia

MILANO – Poche ore fa il Torino ha ufficializzato l’acquisto di Ricardo Rodriguez dal Milan. Il terzino elvetico ha firmato un quadriennale e ritroverà Marco Giampaolo, con cui ha lavorato, seppur per poco tempo, proprio nella squadra rossonera. Il tecnico abruzzese, però, potrebbe riabbracciare anche un altro suo ex calciatore: Lucas Biglia. Quest’ultimo, appena svincolatosi dal Milan per la scadenza del contratto, può essere ingaggiato a parametro zero e Giampaolo lo ha chiesto alla dirigenza del Toro come rinforzo per il centrocampo. Non a caso nelle ultime ore si sono intensificati i contatti con l’agente di Biglia che, dal canto suo, si è preso del tempo per valutare le proposte ricevute: su di lui ci sono infatti anche alcune squadre argentine.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live