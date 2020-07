Top e Flop di Milan-Parma. Kessié fa sognare ma Leao dorme in campo

MILANO – Si è conclusa da pochi minuti il match tra Milan e Parma. Ecco i Top e i Flop della partita dei rossoneri.

TOP – FRANK KESSIE’: L’ivoriano è senza dubbio il miglior giocatore del Milan. Nonostante un primo tempo leggermente sottotono Kessié nella seconda frazione di gioco diventa il vero protagonista caricandosi sulle spalle la squadra. A migliorare la sua prestazione ha giovato, sicuramente, l’ingresso in campo di Bennacer al posto di Biglia. L’ex Atalanta e Cesena porta i suoi al pareggio con una grande botta dalla distanza che bacia il palo prima di insaccarsi alle spalle di un’immobile Sepe. Menzione speciale per Calhanoglu che firma due assist e un gol.

FLOP – RAFAEL LEAO: Il portoghese è protagonista in negativo del match. Sarebbe stato troppo facile nominare Lucas Biglia, ritornato tra i convocati dopo 10 mesi (l’ultima volta fu il 23 novembre). Dopo le ultime buone uscite in rossonero, l’ex Lille oggi viene ripagato con una maglia da titolare, peccato però che Leao sembrasse completamente svogliato, privo di idee e soprattutto avulso dal gioco. Dopo tante buone uscite il numero 17 perde un’occasione d’oro. Pioli, durante la ripresa, lo toglie per buttare nella mischia Ante Rebic. Ma attenzione perché, dopo la vittoria, sono arrivate grandissime novità anche per quanto riguarda il mercato rossonero. Circola un nome totalmente a sorpresa, Carlo Pellegatti sgancia la bomba: “E’ più forte di Tonali!” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA