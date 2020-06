Toni: “Senza tifosi il calcio non ha senso, ormai resta solo il business”

MILANO – Ai microfoni del quotidiano ‘L’Arena’, Luca Toni, ex centravanti Campione del Mondo nel 2006, si è espresso sul ripresa della stagione calcistica: “Giocare a porte chiuse sarà diverso. Il primo pensiero va alla salute, da preservare, ma senza i tifosi il calcio non ha senso. Giocare in uno stadio vuoto mi fa passare la voglia. Io ho sempre scelto piazze dove c’era gente appassionata, amavo anche quelli che mi insultavano. Quando vedi il vuoto attorno e senti le urla dei compagni, vuol dire che sei finito dentro qualcosa che non è più calcio. Andare allo stadio dev’essere una festa. Per me stadio vuol dire famiglia, condivisione, allegria. Ma oggi viene a mancare tutto il bello del calcio e rimane solo il business”.

