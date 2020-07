Toni: “Rangnick? Per il Milan è l’uomo giusto solo se…”

MILANO – Contattato dai microfoni di Sport 1, l’ex centravanti Luca Toni si è espresso sul prossimo arrivo di Rangnick al Milan: “Onestamente non sono sicuro che possa essere l’allenatore giusto per la squadra rossonera. E’ il profilo adatto se si vuole costruire un organico di soli giovani da lanciare, ma qualora il Milan volesse comprare giocatori esperti e già affermati, allora vorrei un allenatore con un nome più importante di quello di Rangnick”.

