Tonali svela: “Il Milan poteva prendermi, ma non mi ha considerato”

MILANO – Intervistato dai microfoni di SportWeek, Sandro Tonali ha svelato un retroscena, riguardante il Milan, su quando era bambino: “Il Lombardia Uno, dove giocavo, era affiliato al Milan. Ogni due o tre mesi alcuni bambini venivano chiamati al Vismara, dove si allenavano i giovani del club. Non posso dire che i rossoneri mi abbiano scartato: semplicemente non mi hanno proprio preso in considerazione. Forse ero troppo piccolo”.

SUL CAMPIONATO – “Ci sono i requisiti sanitari per ricominciare. Con il senso di responsabilità di ciascuno e i giusti accordi, si può riprendere a giocare. Un po’ di preoccupazione resterà, ma per chissà quanto tempo. L’adrenalina del campo fa comunque dimenticare tutto. In ogni caso prima o poi bisogna ricominciare e io sono pronto”.

