Tonali, parla l’agente: “Il futuro è ancora in Serie A”

MILANO – Intervistato dai microfoni della Gazzetta dello Sport, Giuseppe Bozzo, procuratore di Sandro Tonali, ha parlato del futuro del giovane centrocampista, corteggiato anche dal Milan: “Non ho parlato con il presidente Cellino, ma ho letto con piacere che vuol lasciare a Sandro l’ultima parola. Indubbiamente per il ragazzo ci sono prospettive importanti, alla sua età in pochi hanno avuto questa possibilità. È meglio però che resti in Italia. Può imporsi subito in un top club e per la Serie A sarebbe un vero peccato perderlo”.

