Tonali in saldo: operazione possibile, Inter permettendo…

MILANO – Sandro Tonali non costa più 50 milioni di euro. Ora che il campionato è fermo, ora che il Brescia può retrocedere, il suo prezzo è cambiato, si è abbassato, può essere inferiore da quello richiesto da Massimo Cellino. Un’operazione che può far rientrare anche il Milan in un’asta che ci vede dentro anche l’Inter di Conte che sogna un centrocampo tutto azzurro con Sensi e Barella.

Un sogno che si colora anche di rossonero che sul prossimo mercato può decidere di spingersi fino a 30-35 milioni di euro. Un ‘prezzo di saldo’ per il talento classe 2000 che a fine stagione lascerà sicuramente il Brescia. Ivan Gazidis è sicuro che Tonali possa essere un investimento giusto per il Milan del futuro e che 35 milioni si possono investire per la sua qualità, quella che inalzerebbe e non poco il livello del centrocampo rossonero.

Un acquisto possibile solo se il Milan riuscirà, come fatto a gennaio, a cedere quei giocatori che non fanno più parte del suo progetto. Da Bonaventura a Biglia, entrambi con il contratto in scadenza a giugno. Da Donnarumma a Paquetà. Due pezzi pregiati che possono far cambiare il bilancio di Casa Milan che ha bisogno di rientrare, fare plusvalenza prima di investire per il terzo anno consecutivo milioni di euro…

