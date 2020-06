Tonali: “Basta paragoni, non sono l’erede di Pirlo”

MILANO – In un’intervista rilasciata ai microfoni di SportWeek, Sandro Tonali, centrocampista del Brescia, ha preso le distanze dal paragone, che sovente viene azzardato, con Andrea Pirlo: “Sono consapevole che con i giusti sacrifici posso arrivare in cima al mondo. Sono ancora giovanissimo, non ho realizzato neanche la metà di quello che ho in mente, ma mi sento abbastanza forte per potercela fare. Il paragone con Pirlo? No, Non sono il suo erede. Tanto per cominciare, non ho il suo lancio, lungo e millimetrico. E sinceramente glielo invidio”.

