Tommasi: “Coppa Italia, poco tempo tra semifinali e finale”. E sugli orari…

MILANO – Intervistato dai microfoni di Radio 1, Damiano Tommasi, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, si è espresso sulla ripresa della Coppa Italia, in cui il Milan sarà impegnato il 12 o il 13 giugno, e sugli orari delle partite di campionato: “La perplessità sono i pochi giorni di tempo fra semifinali e finale, anche nella tutela di chi va in campo. Due partite di coppa obbligano le squadre a scendere in campo con le migliori formazioni possibili e spero si trovi una soluzione per dare più tempo di recupero”.

SUGLI ORARI – “Il tema riguarda la tutela della salute e quello degli orari mi auguro non diventi un problema. Spero si faccia una scelta logica, visto che bisognerà giocare tante partite in un breve lasso di tempo; perciò auspico che si giochi in tarda serata. Bisogna mettere nelle migliori condizioni possibili chi dovrà generare lo spettacolo”.

