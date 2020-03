Toldo: “Spero che i calciatori accettino il taglio degli stipendi”

MILANO – Intervistato da TMW, l’ex portiere Francesco Toldo ha parlato della situazione che sta attraversando il calcio e della possibile ripresa del campionato: “In questo momento lo sport è l’ultimo dei miei pensieri. Ammiro le decisioni coraggiose come quella del rugby, che ha deciso di chiudere la stagione. Non ammiro quelle persone che non si esprimo per paura di prendere decisioni. Il rugby ha insegnato che i valori sono altri. Taglio stipendi? Spero che venga accettato dai giocatori e che il calcio dimostri che ci sono altri valori”.

