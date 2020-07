Tognazzi: “Serve continuità, il Milan sta per fare l’ennesima rivoluzione inutile”

MILANO – Intervistato dalle frequenze di Radio 24, durante la trasmissione ‘Tutti Convocati’, Gianmarco Tognazzi, attore di fede rossonera, si è espresso sui cambiamenti che il Milan si appresta a vivere: “Personalmente sono stufo di leggere commenti di sedicenti tifosi che non riconoscono il lavoro di Maldini e Boban in una società che farà l’ennesima rivoluzione inutile. Ogni volta che si trova una buona squadra si va a destabilizzare lo zoccolo duro, mentre io sono a favore della continuità. Non sono d’accordo con i costanti stravolgimenti. Con tutto il rispetto per Rangnick: magari è un genio, ma se non lo è e fallisce ci ritroveremo a parlare ancora di rivoluzione…”.

