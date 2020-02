MILANO – L’obiettivo di mercato del Milan Rodolfo Pizarro ha trovato una nuova squadra. Ad aggiudicarsi il messicano Rodolfo Pizarro è l’Inter Miami di David Beckham. Niente trasferimento in Europa per il momento per l’ex Monterrey. Ecco il post del club americano:

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live