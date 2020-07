Tinti a Casa Milan. Si discute il futuro di Gabbia e Plizzari

MILANO – Definito una volta per l’ultima chi sarà la guida tecnica dei rossoneri, il club di via Aldo Rossi sta lavorando per sistemare soluzioni per alcuni suoi tesserati. Tra questi Matteo Gabbia e Alessandro Plizzari. Oggi pomeriggio, infatti, a Casa Milan è stato accolto Tullio Tinti, agente dei due calciatori. Dall’incontro con la dirigenza, durato circa un’ora e mezza, è emersa la volontà da parte del Milan di trovare due club dove i due possono avere spazio e continuità. Niente ritorno alla base, dopo i non fortunati prestiti alla Ternana e al Livorno, per l’estremo difensore sul quale c’è comunque l’interesse della Reggina, neopromossa in Serie B.

Ma attenzione perché adesso stanno circolando notizie completamente nuove per il mercato rossonero. Un bomber per Pioli: spuntano due nomi pesantissimi e totalmente a sorpresa! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live