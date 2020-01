Tinti a Casa Milan per Plizzari. Ecco il perché

MILANO – Tullio Tinti, agente di Alessandro Plizzari, oggi ha incontrato la dirigenza del Milan per parlare del futuro del suo assistito. Il 19enne, in prestito al Livorno, è diventato il titolare dei toscani collezionando 7 presenze in stagione. Il piano della dirigenza rossonera è quello di tutelarsi in vista della telenovela estiva riguardante sia Gigio che Antonio Donnarumma. I due fratelli hanno infatti i contratti in scadenza nel 2021 e sono assistiti da Mino Raiola: uno con cui trattare, nonostante i buoni rapporti, non è mai facile. Il classe ’99 con gli Europei potrebbe avere una vetrina internazionale importante. Per questo motivo il Milan vuole tutelarsi con Plizzari. E lui è pronto a rispondere alla chiamata dei rossoneri.