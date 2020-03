MILANO – Thiago Silva ha solo una certezza per il momento: a fine giugno lascerà il PSG e non rinnoverà il suo contratto con i transalpini. Secondo quanto riportato da “Mundo Deportivo” il brasiliano vuole realizzare un sogno prima di ritirarsi: giocare con Lionel Messi. Per questo motivo Thiago Silva potrebbe mettere in stand-by ogni possibile offerta, compresa quella che potrebbe arrivare dal Milan.