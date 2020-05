Thiago Silva, parla la moglie: “Ci piacerebbe restare a Parigi”

MILANO – Nonostante il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, Thiago Silva e il Psg potrebbero rinnovare l’accordo e proseguire insieme la propria avventura. A confermarlo è direttamente la moglie dell’ex difensore rossonero, in un’intervista concessa a ‘Le Parisien’: “Thiago è molto legato al Psg, ai suoi tifosi e alla Francia. Per noi sarebbe bello continuare al Psg. È qui che sono cresciuti i bambini, vorremmo continuare la nostra esperienza a Parigi, ma al momento non sappiamo cosa succederà. Tutto si è fermato a causa dell’emergenza sanitaria. Non sappiamo nemmeno quando potremo tornare a Parigi”.

