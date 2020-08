Thiago Silva: “Grazie Psg, ho vissuto momenti indimenticabili”

MILANO – E’ tutto pronto per la nuova avventura di Thiago Silva a Londra, con la maglia del Chelsea. Il difensore brasiliano, dopo otto anni trascorsi nel Paris Saint-Germain, ha voluto salutare sui social la sua ormai ex squadra: “Oggi finisce un ciclo, dopo 8 anni al PSG, vorrei ringraziare i miei compagni di squadra, tutto lo staff tecnico e la direzione, i tifosi, la mia famiglia, Dio e i miei amici, per tutti questi momenti felici che abbiamo vissuto nella città della luce. Qui, con mia moglie, abbiamo vissuto momenti indimenticabili, i nostri figli sono cresciuti, siamo diventati cittadini francesi, e porteremo per sempre questi anni vissuti e la Francia nei nostri cuori. Grazie mille”.