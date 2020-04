Thiago Silva: “Dobbiamo farci trovare pronti per il ritorno in campo”

MILANO – In un’intervista rilasciata ai microfoni della televisione ufficiale del Paris Saint-Germain, Thiago Silva ha parlato dell’eventuale ripresa della stagione calcistica: “Dobbiamo essere professionali e continuare a lavorare, non siamo in vacanza. Occorre essere responsabili e farci trovare pronti qualora si ricominciasse a giocare. Dobbiamo adattarci, questa è la vita. Ci sono momenti più difficili. La cosa buona è che possiamo goderci un po’ di più la famiglia, ma è un momento estremamente complicato per tutti”.

