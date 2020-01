Theo Hernandez: tra i migliori difensori goleador

MILANO – In casa Real Madrid nessuno si aspettava una stagione del genere da parte di Theo Hernandez, arrivato al Milan proprio dai “Blancos“. Con il gol, pesantissimo, di ieri all’Udinese il francese ha messo a segno la sua sesta rete stagionale. Il rossonero è il quarto miglior difensore in termini di gol realizzati. Come lui un’altra conoscenza della “Casa Blanca” come Achraf Hakimi, Philipp Max dell’Augsburg e Domenico Criscito del Genoa. Sopra questo gruppo ci sono Martin Hinteregger (Eintracht Francoforte, 9 reti totali in 28 partite), Edmond Tapsoba (Vitoria Guimaraes, 7 gol in 30 partite) e Reinhold Ranftl (LASK Linz, 6 in 29).