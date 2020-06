Theo guarda avanti: “La prossima stagione dovrà essere migliore di questa”

MILANO – Il terzino sinistro del Milan, Theo Hernandez, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio 105’ per parlare di musica e di calcio: “Non ho una canzone preferita in particolare. Ho una lista di brani sul mio telefono e scelgo sempre fra quelle. Una canzone italiana che mi piace tanto è ‘Sarà perché ti amo’. Anche in casa la ascolto molte volte. In squadra Hakan Calhanoglu ne sa parecchio di musica, mette sempre quella inglese. Poi c’è Samuel Castillejo che ascolta musica sudamericana. Durante la quarantena mi allenavo sempre in casa con la musica”.

RITORNO IN CAMPO – “Sono davvero felice di poter ricominciare a giocare e portare a termine il campionato. La prossima stagione, però, deve andare assolutamente meglio di questa”.

