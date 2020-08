The Sun – Milan, il Chelsea non cambia idea: servono 22 milioni per Bakayoko

MILANO – Il Milan sta concretamente lavorando al ritorno di Tiémoué Bakayoko, tanto da aver già trovato l’accordo col giocatore. I dirigenti rossoneri hanno anche avviato i contatti con il Chelsea, club proprietario del cartellino del centrocampista francese. Stando a quel che riferisce l’autorevole quotidiano britannico The Sun, i londinesi, nell’ultimo colloquio, avrebbero ribadito di voler 22 milioni di euro per lasciar partire Bakayoko a titolo definitivo. Il Milan, dal canto suo, non vorrebbe sborsare questa cifra subito e sta quindi provando a strappare un prestito oneroso con obbligo di riscatto, il quale verrebbe pagato nell’estate 2021.

