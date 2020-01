MILANO – Il Newcastle vuole portare in Premier League Kris Piatek. A riportare la notizia è il tabloid “The Sun” che sottolinea come i bianconeri siano disposti a prendere il polacco in prestito con diritto di riscatto. La trattativa, con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic in rossonero, potrebbe subire un’accelerazione da un momento all’altro.

