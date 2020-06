Teotino: “Milan, per quale allenatore stai facendo il mercato?”. Su Kalulu…

MILANO – Il primo acquisto del Milan nel prossimo mercato sarà Pierre Kalulu, terzino destro classe 2000. Di lui ha parlato, sulle frequenze di Radio Sportiva, Gianfranco Teotino: “Non so per quale allenatore stia facendo mercato il Milan, ed è un problema non da poco. Mi domando però come mai un talento come quello di Kalulu del Lione non sia riuscito a trovare spazio in prima squadra, se è davvero così forte…”.

CHI VA – Chi invece saluterà il Milan a fine stagione è Zlatan Ibrahimovic, il quale è giunto alla rottura totale con Ivan Gazidis, come sottolinea Sandro Sabatini: “Ibrahimovic di fatto ha ufficializzato il suo addio al Milan dopo lo scontro con Gazidis. Le possibilità che rinnovi il contratto sono ormai nulle”.

