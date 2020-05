Teotino: “Milan, il massimo sarebbe l’accoppiata Rangnick-Nagelsmann”

MILANO – Il giornalista Gianfranco Teotino, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, si è espresso favorevolmente al probabile arrivo di Ralf Rangnick al Milan: “Il club rossonero deve di nuovo voltare pagina e ripartire per l’ennesima volta da zero. Le ultime stagioni sono state negative e serve un nuovo ciclo. Il progetto Rangnick è interessante, ma secondo me il massimo sarebbe l’accoppiata con Nagelsmann“.

