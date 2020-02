Tavecchio ricorda: “Ventura? La mia prima scelta era Fabio Capello, ma…”

MILANO – L’ex Presidente della Figc, Carlo Tavecchio, è intervenuto ai microfoni di RTL 102.5: “Per la panchina della Nazionale contattai Capello prima di Ventura. Era la mia prima scelta, ci incontrammo a Udine e sembrava quasi impossibile, rifiutò. Poi pensai a Donadoni: avevamo già chiuso, non se ne fece niente per problemi economici e burocratici. Dal punto di vista della gestione il mio è stato un periodo positivo: avevamo grande liquidità, il VAR, quattro squadre in Champions League e l’Europeo assegnato. Invece, livello sportivo è certamente stato un periodo negativo a causa del mancato accesso ai Mondiali”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live