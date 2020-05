Tassotti e la vittoria ad Atene: “Serata indimenticabile”

MILANO – Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Milan, Mauro Tassotti, leggenda rossonera, ha ricordato la finale di Coppa dei Campioni vinta nel 1994, ad Atene, contro il Barcellona: “Non eravamo arrivati benissimo nella finale, perché oltre alle assenze di Baresi e Costacurta, avevamo vinto il campionato con molte giornate di anticipo, mentre loro avevano vinto la Liga la settimana prima e avevano più ritmo nelle gambe. C’era grande entusiasmo attorno al Barcellona. Noi non avevamo chiuso benissimo la stagione, Capello continuava a cambiare la formazione, disputammo anche una brutta partita amichevole a Firenze in cui il mister mi mise centrale per fare delle prove. Siamo arrivati alla finale da sfavoriti, anche se la nostra forza dal punto di vista tecnico era uguale alla loro”.

SULLA FASCIA DA CAPITANO – “E’ difficile spiegare ciò che ho provato nell’indossarla e nell’alzare la Coppa. Ci volle tempo per metabolizzare il tutto. La cosa più bella è sempre poter festeggiare con i propri compagni e con i tifosi. Sono emozioni che ti porti dentro per sempre. Vincere quella partita, per 4-0, è stato semplicemente straordinario. Una serata indimenticabile”.

