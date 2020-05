Tassotti: “Baresi numero uno indiscusso, quando non giocava bene era da 7…”

MILANO – Nel corso della trasmissione ‘CasaSkySport’, Mauro Tassotti ha rilasciato alcune dichiarazioni su Franco Baresi per il suo sessantesimo compleanno: “Ricordo con enorme gioia quando Franco disse che era molto felice perché potevo alzare io la Coppa dei Campioni ad Atene. Lui è stato il numero uno del Milan, perché aveva una continuità di rendimento incredibile; quando non giocava benissimo era comunque da 7. Nel Mondiale in America si infortunò dopo la seconda partita, sembrava dovesse tornare in Italia e invece rimase lì; dopo aver svolto appena tre allenamenti tornò in campo e disputò una finale pazzesca”.

