Tare svela: “Il Milan mi ha cercato, da bambino tifavo per i rossoneri”

MILANO – Nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport, Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha dichiarato di esser stato cercato dal Milan un anno fa: “Ho avuto un contatto con il club rossonero l’anno scorso. A livello affettivo gli sono in qualche modo legato, perché da bambino non ho mai nascosto la mia simpatia per il Milan di Van Basten, Gullit, Rijkaard: sono cresciuto con il mito del Milan di Sacchi. Tuttavia, quando è arrivato il momento di fare una scelta, ho pensato che la Lazio è la Lazio, ed ha un ruolo fondamentale nel mio cuore”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live