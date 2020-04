Taiwo: “Allegri voleva che restassi, ma non volevo fare panchina al Milan”

MILANO – Intervistato dai microfoni della radio nigeriana ‘Brila FM’, Taye Taiwo, meteora del Milan (appena quattro presenze), è tornato a parlare del suo addio al club rossonero: “Ero stato scelto come il terzino sinistro titolare nel precampionato, ma un infortunio alla caviglia mi fece perdere il posto. Mister Massimiliano Allegri voleva davvero che rimanessi, ma ho preferito andare a giocare nel QPR piuttosto che continuare a far panchina al Milan”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...