Taibi: “Al Milan era tutto perfetto, Galliani e Berlusconi i migliori al mondo”

MILANO – L’ex portiere Massimo Taibi, il quale ha vestito la maglia rossonera nel ’90/’91 e nel ’97/’98, ha parlato della sua esperienza all’ombra del Duomo in un’intervista rilasciata ai microfoni di MilanNews.it: “Sono stato solo due stagioni ma ho avuto la fortuna di capire cosa fosse veramente il Milan, con il dottor Galliani e Berlusconi, il miglior amministratore delegato e il miglior presidente del mondo. Ho avuto la fortuna di allenarmi con Van Basten, Maldini, Weah, Savicevic, Rijkaard, Ancelotti, Donadoni e altri giocatori straordinari. Quello che mi ha colpito di più è che il Milan è una famiglia in cui non ti manca niente: è la perfezione, lì capisci che nulla è lasciato al caso”.

