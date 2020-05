Tagliavento: “Vi racconto l’errore sul gol di Muntari, con la tecnologia attuale l’avrei evitato”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, l’ex arbitro Paolo Tagliavento, oggi vice-presidente della Ternana, è tornato a parlare della sua clamorosa svista in occasione di Milan-Juventus del 25 febbraio 2012, partita passata alla storia come quella del gol incredibilmente non assegnato a Sulley Muntari, nonostante la palla avesse abbondantemente superato la linea di porta.

LE SUE PAROLE – “Se considero i miei 5 errori più pesanti in carriera, penso che con questa tecnologia li avrei evitati. Il gol di Muntari? E’ una questione di ruoli: quando non avevamo gli addizionali, né la goal-line technology, uno dei parametri era che i gol/non gol poteva verificarli solo l’assistente. In quel momento lui ebbe la certezza che la palla non fosse entrata e io dalla mia posizione non potevo dire il contrario”.

