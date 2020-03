Suso, stoccata al Milan: “Ogni anno cambia tutto, così manca solidità”

MILANO – Nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di AS, Jesus Suso, ex esterno del Milan oggi in prestito al Siviglia, ha parlato dei grandi cambiamenti che il club rossonero vive ogni anno: “Sono stato a Milano con tre presidenti, diversi allenatori e dozzine di giocatori. È difficile costruire qualcosa di solido e duraturo se ogni anno è completamente diverso da quello precedente. Così non si riesce a trovare continuità”.

