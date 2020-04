Suso: “Sto bene a Siviglia, voglio rimanere”

MILANO – Nel corso di una diretta Instagram, Jesus Suso, calciatore del Milan in prestito al Siviglia, ha ribadito la propria volontà di restare nel club andaluso al termine della stagione: “Sto molto bene qui. Sono vicino alla mia famiglia e voglio rimanerci per molto tempo. Nello spogliatoio ho trovato tutti bravi ragazzi. Conoscevo già Ocampos che era stato a Milano. La pausa è arrivata nel momento peggiore, eravamo terzi, giocavamo bene e stavamo andando forte. Purtroppo queste sono cose sono imprevedibili”.

