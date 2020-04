Suso: “Milan, quanta confusione! Ora voglio la Champions col Siviglia”

MILANO – Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Jesus Suso ha parlato di ciò che non ha funzionato nel Milan degli ultimi anni: “La situazione non era bella, c’era troppa confusione. Abbiamo cambiato tanti allenatori, dirigenti e anche la proprietà. Ho avuto la possibilità di venire al Siviglia e l’ho sfruttata. Ora sono felice di essere qui. Futuro?Non si sa mai nel calcio quello che potrebbe succedere. Credo comunque che i grandi giocatori debbano giocare la Champions League. Con il Milan non siamo mai riusciti a giocarla, abbiamo sempre disputato l’Europa League e quindi ho il desiderio di essere protagonista in Champions col Siviglia”.

