Suso: “Finché c’è il rischio di contrarre il virus non gioco”

MILANO – Sulle frequenze di Radio Marca Sevilla, Jesus Suso, ex esterno offensivo del Milan, ha spiegato come non intenda tornare a giocare qualora restasse il rischio di essere contagiato dal Coronavirus: “Se contraessi il virus e lo trasmetterei a mia moglie, non me lo perdonerei per tutta la vita. Penso sia complicato che si possa finire la stagione. Io sono dentro casa, non sono nemmeno uscito per comprare qualcosa, sono piuttosto spaventato”.

