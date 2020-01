MILANO – Dall’incontro che si sta svolgendo in questi minuti a Casa Milan tra Suso e la dirigenza rossonera potrebbero arrivare segnali importanti per il futuro dello spagnolo, ma anche in chiave mercato. Il classe ’93 è fuori dai progetti di Pioli, soprattutto con il cambio modulo, ma potrebbe finire al centro del mercato solo se dalle parti di Casa Milan dovesse arrivare un’offerta importante.