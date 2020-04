Suso: “Con Pioli alcune cose non sono andate bene”. E su Giampaolo…

MILANO – Intervistato dai microfoni di Sky Sport 24, Jesus Suso, ex esterno offensivo del Milan oggi in forza al Siviglia, ha parlato dei rapporti avuti con gli allenatori incontrati in rossonero: “Montella mi ha fatto crescere, anche con Gattuso ho passato un bel periodo. Anche se non giocavo, non posso dire nulla su Mihajlovic che è sempre stato sincero e diretto con me. Negli ultimi mesi invece con Pioli alcune cose non sono andate bene, c’era la possibilità di tornare in Spagna e così sono venuto a Siviglia. Giampaolo? Dal punto di vista della teoria, era da 10. Il problema è che abbiamo giocato tutta l’estate in un modo, poi contro il Cesena non è andata bene in amichevole, così come con l’Udinese alla prima di campionato e abbiamo cambiato subito modulo. Quando si inizia a cambiare così in fretta, non è mai positivo”.

