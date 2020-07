Super Rebic. Numeri da supereroe rossonero…

MILANO – I numeri di Ante Rebic sono da grande attaccante, da supereroe. In questa seconda fase di stagione è impressionante: nel girone di ritorno ha segnato 11 reti in 15 gare prendendosi di forza una maglia da titolare del Milan al pari di Zlatan Ibrahimovic nell’undici di Stefano Pioli.

Un attaccante fantasma fino al 19 gennaio. Giorno in cui ha deciso di prendersi sulle spalle il Milan. Due reti con l’Udinese, titoloni dei giornali e atteggiamento diverso. Decisamente diverso da quello discusso da Giampaolo prima, ma anche da Pioli.

Merito di Ibra? Probbilmente sì. Dal suo arrivo al Milan la squadra è cresciuta, ha saputo fare meglio, valorizzare tutti i suoi acquisti estivi, ritenuti erroneamente dei bidoni.

Numeri diversi da gennaio in avanti, numeri ancora migliori dopo il lockdown. Dalla ripresa del campionato il Milan ha portato in rete ben 12 giocatori diversi: su tutti Rebic con 5 reti, poi Calhanoglu con 4 centri ha saputo dare una spinta impressionante ai rossoneri. Dopo il lockdown il turco ha anche servito 5 assist per i compagni.

