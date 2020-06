“Sud, sto arrivando”: un ex rossonero vicinissimo al ritorno in Italia

MILANO – Jeremie Menez è ad un passo dal ritorno in Italia. L’attaccante francese, vecchia conoscenza del calcio italiano per aver vestito le maglie di Roma e Milan, sta per firmare con la Reggina dopo essersi svincolato dal Paris Fc. La società calabrese, appena promossa in Serie B, ha individuato proprio in Menez il grande regalo di mercato da fare ai suoi tifosi. Un altro importante indizio giunge direttamente dal calciatore che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto in aereo accompagnata dalla scritta: “Sud sto arrivando“.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live