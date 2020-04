Suazo: “Potevo andare al Milan, ma Mancini mi aveva già chiamato…”

MILANO – L’ex centravanti David Suazo, intervistato dai microfoni di Sky Sport, è tornato a parlare di quando, nonostante fosse ad un passo dal trasferimento al Milan, decise di andare all’Inter: “Quando sono andato via da Cagliari il primo a contattarmi è stato Mancini, il quale allenava l’Inter. Quindi già mi vedevo con la maglia nerazzurra. Poi all’improvviso è emersa la possibilità di andare al Milan: una situazione bizzarra, non dormii la notte. Il mio presidente mi parlò del Milan, ma io avevo già scelto l’Inter”.

