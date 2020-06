Strinic: “Milan? Esperienza sfortunata, ma ringrazio il club”

MILANO – Si è svolta senza neppure una presenza l’esperienza di Ivan Strinic nel Milan, durante la stagione 2018/2019. A causa di problemi fisici, prima al cuore e poi ad una caviglia, il croato non ha trovato spazio ed ha deciso di rescindere il proprio contratto la scorsa estate. Lo stesso Strinic ne ha parlato ai microfoni di Sportske Novosti.

LE SUE PAROLE – “Sono stato a Milano per un anno, ma ho avuto problemi prima con l’ipertrofia al cuore e poi con un infortunio alla caviglia. Alla fine ho chiesto io la rescissione. Ringrazio comunque il club, soprattutto Boban, per avermi capito e aiutato”.

