Stringara incorona Donnarumma: “E’ il miglior portiere della Serie A”

MILANO – Durante il programma radiofonico “Maracanà“, in onda sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Paolo Stringara. L’ex giocatore ha risposto alla seguente domanda: “Quale i migliori, ruolo per ruolo, della Serie A quest’anno?“. Ecco la sua risposta: “Portiere Donnarumma, difensore Bonucci, perché orfano di Chiellini pensavo si potesse perdere e invece no. Centrocampista Barella, che mi piace tantissimo, ha fame, quantità e qualità. Attaccante Boga, in questo calcio fatto di tanti passaggi lui ha sempre puntato l’uomo“.